Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
11 Ağustos 2020, Salı
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Basel maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA 'nde mücadelesinde ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Veltins-Arena'da oynanacak. Shakhtar, son 16 turunda Wolfsburg'u elerken, Basel ise Eintracht Frankfurt'u saf dışı bırakmıştı.Tur atlayan taraf Bayer Leverkusen'i eleyen Inter ile karşılaşacak. Shakhtar'da Davit Khocholava bu maçta forma giyemeyecek. Basel'de ise Eray Cömert ile sakatlıkları bulunan Jonas Omlin, Ramires ve Luca Zuffi kadroda olmayacak.

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Shakhtar Donetsk: Pyatov, Dodo, Kryvtsov, Matviyenko, Bolbat, Marcos Antonio, Stepanenko, Alan Patrick, Marlos, Junior Moraes, Taison

Basel: Nikolic, Widmer, Van Der Werff , Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Campo, Pululu, Cabral

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk - Basel maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 11.08.2020
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