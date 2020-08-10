Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Inter - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

maçında ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Merkur Spiel Arena'da oynanacak. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti.Karşılaşma öncesi Inter'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise cezalı Aranguiz ile karantina altındaki Amiri mücadelede forma giyemeyecek.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Inter - Bayer Leverkusen maçı 22:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Inter: Handanovic, Godín, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukaku

Bayer Leverkusen: Hradecky, L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Demirbay, Palacios, Wirtz, Havertz, Diaby, Volland

  1. 10.08.2020
  2. Güncelleme: 10.08.2020 11:19
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