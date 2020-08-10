Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Inter ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Inter ile Bayer Leverkusen karşılaşıyor. Mücadele Merkur Spiel Arena'da oynanacak. Inter, son 16 turunda Getafe'yi elerken, Bayer Leverkusen ise Rangers'ı turnuva dışına itmişti.Karşılaşma öncesi Inter'de sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Bayer Leverkusen'de ise cezalı Aranguiz ile karantina altındaki Amiri mücadelede forma giyemeyecek.
INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Inter - Bayer Leverkusen maçı 22:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.
INTER - BAYER LEVERKUSEN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Inter: Handanovic, Godín, De Vrij, Bastoni, D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lautaro Martinez, Lukaku
Bayer Leverkusen: Hradecky, L. Bender, S. Bender, Tapsoba, Sinkgraven, Demirbay, Palacios, Wirtz, Havertz, Diaby, Volland
- 10.08.2020
- Güncelleme: 10.08.2020 11:19
- Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter - Bayer Leverkusen maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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