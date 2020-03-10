Medipol Başakşehir - Kopenhag maçını William Collum yönetecek - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Medipol Başakşehir - Kopenhag maçının hakemi belli oldu

- Kopenhag maçını yönetecek

Medipol Başakşehir - Kopenhag maçını William Collum yönetecek

'in, Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda sahasında oynayacağı Kopenhag maçını İskoç hakem yönetecek.

Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Fatih Terim Stadyumu'nda Kopenhag ile karşılaşacak. Saat 20.55'te başlayacak mücadelede İskoç hakem düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını Francis Connor ve David McGeachie yapacak. Nicholas Walsh'in dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakada VAR koltuğunda Chris Kavanagh, AVAR'da da Bobby Madden oturacak.


  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 13:19
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