Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

son 32 turu rövanş karşılaşmasında Avusturya ekibi , ilk maçından 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldığı karşısında sahaya çıkıyor. Avusturya ekibi Red Bull Salzburg, evinde bol gollü bir rövanş hedeflerken, Eintracht Frankfurt, mücadeleyi kalesinde minimum gol görerek tamamlamak ve adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdırmak istiyor. Peki, futbolseverlerin heyecanla beklediği Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte cevabı...

İlk maçını 'un 4-1'lik üstünlükle tamamladığı son 32 turu rövanş karşılaşmasında , Alman rakibini bu kez evinde ağırlıyor. Avusturya temsilcisi, Almanya'da aldığı ağır mağlubiyetin yaralarını sarmak ve gol yemeden rakip fileleri sarsarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Eintracht Frankfurt ise evinde aldığı skorun avantajını koruyarak Avusturya'da adını bir üst tura yazdırmanın planlarını yapıyor.

SALZBURG - FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

27 Şubat Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş karşılaşması olan Red Bull Salzburg - Eintracht Frankfurt maçının TSİ başlama saati 23.00 olarak belirlenirken, müsabaka beIN Connet kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

  1. 27.02.2020
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