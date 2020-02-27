Espanyol-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan son 32 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. İspanya'nın köklü kulüplerinde Espanyol rövanş mücadelesinde sahasında Wolverhampton'ı ağırlıyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Espanyol-Wolverhampton UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İngiliz ekibi Wolverhampton, evinde Espanyol ile karşı karşıya gelmişti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-0 galip ayrılıp gelecek hafta oynanacak rövanş öncesi büyük avantaj yakalamıştı. Wolves'ta 3 gol atarak hat-trick yapan Diogo Jota maça damgasını vurmuştu.
Tur için büyük avantaj sahibi olan konuk ekip herhangi bir sürprize izin vermeyip turu geçen taraf olmak istiyor. Peki, Espanyol-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte tüm bu soruların yanıtları...
ESPANYOL-WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Espanyol ile Wolverhampton arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş mücadelesinin başlama düdüğü bugün saat 23.00'da çalacak. Karşılaşma Espanyol'un ev sahipliğinde RCDE Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida düdük çalarken yardımcılıklarını Matteo Passeri ile Giorgio Peretti yapacak. VAR odasında ise Paolo Valeri ve Maurizio Mariani yer alacak.
Karşılaşma beIN Connect kanalından canlı olarak yayınlanacak.
KURA ÇEKİMİ YARIN
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.
Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.
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Espanyol-Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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