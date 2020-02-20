Cluj Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda La Liga'nın güçlü temsilcisilerinden Sevilla, deplasmanda Rumen ekibi Cluj ile karşı karşıya gelecek.

CLUJ SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak Cluj - Sevilla maçının başlama saati 20:55 olarak belirlenirken, mücadele beIN CONNECT'ten canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nin en başarılı ekiplerinden biri olan Sevilla ise APOEL, Karabağ ve Dudelange'nin bulunduğu gruptan 15 puanla rahatlıkla çıktı.

Kendi liglerinde ise Cluj 3 puan farkla lider, sezonu ilk 4'te bitirmek isteyen Sevilla ise dördüncü Atletico Madrid ile aynı puanda beşinci sırada bulunuyor.

Romanya temsilcisi bu sezon Avrupa Kupalarında birçok maça çıktı. 8'i Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmak üzere tam 14 maç oynayan Cluj, sezonu erken açmasına rağmen ligde liderliğini devam ettirerek iyi durumda olduğunu ortaya koydu.