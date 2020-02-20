Cluj Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?  - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Cluj Sevilla maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA son 32 turunda ilk maç heyecanı yaşanıyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden Sevilla, deplasmanda Romanya Ligi'nin lideri Cluj ile karşı karşıya geliyor. Romanya ekibi Cluj, Lazio, Celtic, Rennes gibi güçlü ekiplerinden olduğu gruptan 12 puan toplayarak çıkmayı başarmıştı. Sevilla ise, APOEL, Karabağ ve Dudelange'nin olduğu gruptan 15 puan toplayarak adını bir üst tura yazdırmıştı. Peki, maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte yanıtı...

UEFA son 32 turunda La Liga'nın güçlü temsilcisilerinden Sevilla, deplasmanda Rumen ekibi Cluj ile karşı karşıya gelecek.

CLUJ SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak Cluj - Sevilla maçının başlama saati 20:55 olarak belirlenirken, mücadele beIN CONNECT'ten canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi'nin en başarılı ekiplerinden biri olan Sevilla ise APOEL, Karabağ ve Dudelange'nin bulunduğu gruptan 15 puanla rahatlıkla çıktı.

Kendi liglerinde ise Cluj 3 puan farkla lider, sezonu ilk 4'te bitirmek isteyen Sevilla ise dördüncü Atletico Madrid ile aynı puanda beşinci sırada bulunuyor.

Romanya temsilcisi bu sezon Avrupa Kupalarında birçok maça çıktı. 8'i Şampiyonlar Ligi elemelerinde olmak üzere tam 14 maç oynayan Cluj, sezonu erken açmasına rağmen ligde liderliğini devam ettirerek iyi durumda olduğunu ortaya koydu.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 10:43
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