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25 Kasım 2019, Pazartesi
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UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev

kokartlı hakemimiz , Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL FC takımları arasında Perşembe günü oynanacak A grubu müsabakasını yönetecek.

Lüksemburg'un Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, 'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.

kokartlı hakem İSE, 'nın S.S. Lazio ile Romanya'nın CFR 1907 Cluj takımları arasında Perşembe günü oynanacak E grubu müsabakasınında düdük çalacak.

İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise olacak.

  1. 25.11.2019
  2. Güncelleme: 25.11.2019 15:20
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