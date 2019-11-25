UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev
FIFA kokartlı hakemimiz Halis Özkahya, Lüksemburg'un F91 Dudelange ile Güney Kıbrıs Rus Kesimi'nin APOEL FC takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi A grubu müsabakasını yönetecek.
Lüksemburg'un Josy Barthel Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Ekrem Kan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak.
FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık İSE, İtalya'nın S.S. Lazio ile Romanya'nın CFR 1907 Cluj takımları arasında 28 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E grubu müsabakasınında düdük çalacak.
İtalya'nın Roma şehrindeki Olimpico Stadyumu'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada, Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.
- 25.11.2019
- Güncelleme: 25.11.2019 15:20
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Kral'a tam destek
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Yorum
serhat Sonuna kadar arkandayız KRAL
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Yanal’ın oyuncu değişiklikleri tepki çekti
Toplam 1
Yorum
nuri can ersun yanalla devam etmek zaman kaybından baska bir ise yaramaz
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Trabzonspor'da Sörloth fırtınası!
Toplam 1
Yorum
Adil Cok iyi oynadı. Cok iyi bir futbolcu. Bunun mutlaka tapusu alınmalı
UEFA'dan Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'a görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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