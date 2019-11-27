Skandal karar!

UEFA, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nun itirazı üzerine skandal bir karara imza attı. Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın Lüksemburg'da oynanacak Dudelange-Apoel Nicosia maçına Halis Özkahya'yı atayan UEFA, Rum ekibinin talebiyle hakem değişikliği yaptığını duyurdu.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Siyasi gerekçelerle yapılan itirazın sonucunda, Özkahya'nın yerine İtalyan Gianluca Rocchi atandı. Apoel kulübü, "Türk hakemlerin, 1974'ten sonra ilk kez maçımıza atanması talihsizliktir. UEFA'nın değişiklik talep ettiğimiz nedeni anlayışla karşılamasından dolayı mutluyuz" açıklamasını yaptı.