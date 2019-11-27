Skandal karar!
Dudelange-Apoel maçına Halis Özkahya’yı atayan UEFA, Rum ekibinin itirazıyla hakemi değiştirdi ve Rocchi’yi görevlendirdi.
UEFA, Kıbrıs Rum Kesimi Federasyonu'nun itirazı üzerine skandal bir karara imza attı. Avrupa Ligi A Grubu'nda yarın Lüksemburg'da oynanacak Dudelange-Apoel Nicosia maçına Halis Özkahya'yı atayan UEFA, Rum ekibinin talebiyle hakem değişikliği yaptığını duyurdu.
TEŞEKKÜR ETTİLER
Siyasi gerekçelerle yapılan itirazın sonucunda, Özkahya'nın yerine İtalyan Gianluca Rocchi atandı. Apoel kulübü, "Türk hakemlerin, 1974'ten sonra ilk kez maçımıza atanması talihsizliktir. UEFA'nın değişiklik talep ettiğimiz nedeni anlayışla karşılamasından dolayı mutluyuz" açıklamasını yaptı.
- 27.11.2019
-
Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
-
Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
-
Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Skandal karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.