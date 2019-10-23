Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar

Abdullah Avcı ile basın toplantısında soruları yanıtlayan Pedro Rebocho şunları söyledi:

"İyi bir takıma sahibiz. Yeni yönetim de bu iyi olan takıma yardımcı olacaklar. Önemli olan saha içinde bizim yaptıklarımız. Takımın bana nerede ihtiyacı olursa orada oynamaya hazırım. Saha içinde akıllı bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Daha önce birçok kez sağ bek bölgesinde forma giydim."

Avcı'nın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"Roco sezon başından beri 2, 2.5 sakatlık geçirdi. Şu an itibariyle fiziksel durumu iyi. Yarın da bizimle beraber bizimle ilk 11'de başlayacak."

"Antrenman öncesi ve antrenman sonrası yarınla ilgili alacağım bilgiler var. Pazarı sonra düşüneceğiz. Avrupa Ligi 3. müsabaka. 21 oyuncu 11'de başlamış 10 resmi müsabakada. Bu sağlıklı bir durum değil."

"Kulüpte bir değişim oldu. Yarından itibaren o değişimle beraber hem Avrupa'da hem ligde olumlu yansımaların olacağını düşünüyoruz. Oyuncu grubunun da bizim de oyunun da değişeceğini bekliyoruz."

"REBOCHO'DAN OLDUKÇA MEMNUNUM"

"Rebocho iyi bir profesyonel, son derece iyi çalışıyor. Elimizde kişilikli, hazır, karakterli bir oyuncu var. Onunla olmaktan oldukça memnunum ama Braga maçında sağda mı, solda mı olur, onu bilmiyorum."

"Biz talihsizlikleri sene başından beri yaşadık. Bu bir bahane değil. Braga, Avrupa Ligi kültürüne sahip, Şampiyonlar Ligi oynamış bir takım. Organizasyonları olan bir takım. Savunma ve hücum için opsiyonları olan bir takım."

"DERBİ ÖNCESİ MORAL DEPOLAMAK İSTİYORUZ"

"Braga güçlü bir takım. Savunma ve hücumda planları olan, beraber hareket edebilen bir takım. Yarın özellikle bizim grupta ivme kazanabilmemiz için en iyisini yapıp, iyi bir sonuç alıp Galatasaray maçı öncesi de moral depolamak istiyoruz.

"Mevcut oyuncu grubuyla, kulüp içindeki değişen durumla beraber ivme kazanmak istiyoruz. Pazara da son dakikaya kadar bilgiler alıp, 2 maçta da en sağlıklı kadroyu çıkarmaya çalışacağız."

SAKATLIKLAR HAKKINDA...

"Bütün verileri kullanıyoruz. Antrenmanları nabızlara kadar takip edip gösterilen dinlenme aralığına göre ikinci çalışmayı yapıyoruz. Sakatlıkların bir geçmişi olabilir, darbe ve zeminden de olabilir. Son maçtaki ikisinden biri darbe, Burak'ınki sabahtan kalmıştı.

"Antrenmanlarda verilere ve planlamalara göre hareket ediliyor. Evimizde, taraftarın takımı itmesiyle futbolcular kendilerini daha fazla zorluyor. Sakatlıklarla ilgili araştırmalarımızı yapıyoruz. Şanssızlık mı? Bilemiyorum. Bazı oyuncuların ağrı eşiği yüksektir. Caner Erkin sakatlığına rağmen oynuyor. Bunları minimuma indirmek için antrenmanlarda uğraşıyoruz."

"Sezon başından bu yana ismini de verdiğim 5 genç oyuncu devam ediyorlar bizle. Çok iyi gelişim gösteriyorlar. Belki yarın, belki yarından da yakın formayı giyecekler."

"FİKRET ORMAN'A TEŞEKKÜR EDERİM"

"Benim çok alışım olmadığım seçim ve yönetim değişimini buradaki 5 ayım içinde yaşamış bulunuyorum. Sayın Fikret Orman'a samimiyeti ve yarattığı çalışma ortamı ve beni buraya getiren teklifi yaptığı için teşekkür ederim."

"Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de benim uzun süredir tanıdığım bir isim. Yeni yönetim, Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi benim 10 senedir tanıştığım, saygı duyduğum, karşılıklı sevgi ve saygımıza inandığım bir isim. Basındaki sözleri için teşekkür ediyorum. Saha içi ve dışı tüm problemleri çözmeye uğraşıyorlar, teşekkür ediyorum."

"Beşiktaş kulübü büyük bir kulüptür. UEFA özelindeki süreçleri vardır. Mevcut yönetim, yeni heyecanla inanılmaz çalışıyor. Eski yönetim de çalışıyordu. Buraya imza atarken de heyecanımı ve duygularımı net şekilde ifade etmiştim. Hiçbir şeyde savunma yapmıyorum."

"LJAJIC BANA PERFORMANSINDAN MEMNUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

"Adem Ljajic'den beklenti biraz fazla. Milli takım performansı son derece iyi. Adem, 'takım kötü ben de kötüyüm' demedi. 'Performansımdan memnun değilim' dedi. Adem dönüş yapacaktır."

"Hiçbir sonuca tamam mı devam mı şeklinde bakılmaz. Böyle bakarsak kaybı daha fazla olur sonucun. Artık Avrupa'da bütün takımların organizasyonları var. Duyguyu bu kadar işin içine sokamazsın. Wolves'ın bize karşı pozisyonu yoktu taçtan yediğimiz golle maçı kaybettik. Bizden sonra gittiler Manchester City'yi yendiler."