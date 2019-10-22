Beşiktaş Braga maçı hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlı oyuncular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Beşiktaş'ın antrenmanını, Küçükçekmece Belediyesi Spor Okulları'ndan gelen bir grup öğrenci de izledi.