Beşiktaş Yönetimi'nden 1 milyon TL'lik alışveriş
Beşiktaş taraftarının başlattığı Kartal Yuvası organizasyonuna Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri büyük destek verdi. Başkan Çebi ve yöneticiler toplamda 4 binin üzerinde forma alarak 1 milyon TL'nin üzerinde alışveriş yapacak.
YÖNETİM KURULU 4 BİNİN ÜZERİNDE FORMA ALACAK
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1903 forma alacağını açıklamasının ardından yönetim kurulunun tamamı bu kampanyaya destek verirken, bazı isimler forma sayısı vermedi, bazı yöneticiler ise alacakları formaları nerelere göndereceğini açıkladı. Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun en genç ismi olan Ali Efe Bezci, 200 forma alacağını ifade ederek, "Beşiktaş'ın geleceği genç kartallar, her zaman yanınızdayız. Ankara Kızılcahamam'daki Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Yahyalar'daki Durali Bezci Ilkokulu ve Ortaokulu'nda toplam 200 öğrenciye formalar benden" açıklamasını yaptı.
LOCADA AĞIRLAYAN DA VAR, YEMEĞE DAVET EDEN DE!
Bir başka yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy da sosyal medyadan 101 forma alacağını açıkladı. Ulusoy ayrıca forma alacakları da locasında misafir edeceğini ifade ederek, "Halbuki ne kadar da hazırmışız birlik ve beraberliğe. Ben de #OmuzOmuzaKartalYuvasina diyor ve Sait Ulusoy Eğitim Uygulama Okulundaki 101 öğrenci kardeşime 101 forma hediye ediyorum. Ayrıca 25 forma ve üzeri alışveriş yapan ilk 5 taraftarımızı locamda misafir edeceğim" dedi. Hakan Daltaban da bir köy okuluna dağıtmak üzere 100 forma alacağını açıkladı. Ayrıca en az 20 forma alan 10 kişiyi, 3 yönetim kurulu üyesiyle birlikte yemeğe davet edeceğini de söyledi. Bir diğer Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan da 100 forma sözü verdi. Ancak Fidan'ın şartı da dikkatlerden kaçmadı. Fırat Fidan, alacağı 100 formanın imzalı olacağını ve her 2 bin TL'lik alışveriş yapan taraftarlara bu formaları dağıtacağının sözünü verdi. Emre Kocadağ, Mesut Urgancılar, Adnan Dalgakıran, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay, Bilgehan Sürmen ve Umut Şenol da kampanyaya destek verdi. Özellikle okullara dağıtılacak olan bu formalar için şimdiden alışverişe başlayan yöneticiler, toplamda 4 binin üzerinde forma sözü verdi. Her biri 250 TL olan formalardan alacak olan yöneticiler, toplamda 1 milyon TL'nin üzerinde forma alışverişi yapmış olacak.
- 23.10.2019
- Abdullah Avcı'dan Braga maçı öncesi önemli açıklamalar
- Ünal Karaman'dan kritik Krasnodar açıklaması | Trabzonspor son dakika haberleri
- Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri
- Inter-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
- Beşiktaş Yönetimi'nden 1 milyon TL'lik alışveriş
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan flaş Max Kruse kararı!
- Fatih Terim'in Falcao pişmanlığı! İşte Real Madrid maçında yaşananlar
- Bu anlar ekrana yansımadı... Hasan Şaş'a kulübe şoku! 'Sana yer kalmadı' | Galatasaray son dakika haberleri
- Neymar'dan Galatasaray itirafı: Orada oynamak...
- Avrupa bunu konuşuyor! Galatasaray - Real Madrid maçında...
-
Monaco'dan bomba Slimani kararı! Son dakika transfer haberleri
Toplam 1
Yorum
aykut bu salomon fenerde topa vuramuyordu
-
Galatasaray dibe vurdu! Şampiyonlar Ligi'nde...
Toplam 2
Yorum
murat tarih yazıyorlar
-
İşte o an! Belhanda ve Fatih Terim...
Toplam 2
Yorum
D. Atalay Belhanda'dan daha iyi futbolcu.
Beşiktaş Yönetimi'nden 1 milyon TL'lik alışveriş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.