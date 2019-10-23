Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor

Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor

Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor

üper Lig'in 9. haftasında Park'ta Beşiktaş'ın 'ı konuk edeceği derbinin biletleri cuma günü satışa çıkacak. Siyah-beyazlı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen mücadelenin biletleri, cuma günü saat 11.00'de taraftarlara sunulacak.

'in 9. haftasında oynanacak olan - maçının biletleri 25 Ekim Cuma günü satışa çıkacak. 1 kişinin en fazla 2 bilet alabileceği karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinde biletlerle ilgili detaylı bilgi yayınladı. Derbi mücadelesinin bilet fiyatları ise şu şekilde:


1. Kategori 495TL
2. Kategori 440TL
3. Kategori 385TL
4. Kategori 360TL
5. Kategori 330TL
6. Kategori 305TL
7. Kategori 175TL
8. Kategori 150TL

VIP: 900TL

1903 A-E: 900TL
1903 B-D: 1000TL
1903 C: 1100TL

  1. 23.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Derbi biletleri cuma günü satışa çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN