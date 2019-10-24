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24 Ekim 2019, Perşembe
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Derbi hakemi

Derbi hakemi Mete Kalkavan

Pazar günü oynanacak - derbisini yönetecek Kalkavan, en son ‘yarıda kalan’ -Beşiktaş karşılaşmasını yönetmişti.

'in 9. haftasında ile arasında 27 Ekim Pazar günü oynanacak derbiyi hakem yönetecek. MHK tarafından yapılan açıklamada, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada Mete Kalkavan'ın görevlendirildiği belirtildi. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar, dördüncü hakemliğini ise Atilla Karaoğlan'ın yapacağı ifade edildi. Karşılaşmanın (VAR) görevini ise 'ın üstleneceği aktarıldı. Derbinin Video Yardımcı Hakem Asistanlığı (AVAR) görevlerini ise Özgüç Türkalp ile Bahattin Duran'ın yapacağı kaydedildi.

DERBi BiLETLERi YARIN SATIŞTA
Beşiktaş'ın pazar günü G.Saray'ı konuk edeceği derbinin biletleri yarın saat 11.00'de satışa çıkacak. 1 kişinin en fazla 2 bilet alabileceği karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı kulüp, resmi internet sitesinde biletlerle ilgili detaylı bilgi yayınladı. Derbi mücadelesinin bilet fiyatları 150 ile 1100 TL arasında değişiyor.

SON DERBİSİ OLAYLI GEÇTİ
Mete Kalkavan'ın yönettiği son derbi olaylı geçmişti. 'nda ile Beşiktaş arasında 19 Nisan 2018 tarihinde oynanan yarı final rövanş maçı yarıda kaldı. O dönem siyah-beyazlı takımı çalıştıran teknik direktör , atılan yabancı maddenin başına isabet etmesi nedeniyle hastaneye götürülmüştü. Kalkavan, çıkan saha olayları nedeniyle maçı 57. dakikada tatil etmişti.

Kalkavan, kariyerindeki 8. derbisine çıkacak. Kalkavan, daha önce 3 kez Beşiktaş-G.Saray derbisinde düdük çaldı. Bu maçların 2'sini Beşiktaş kazandı. Galatasaray da bir kez sahadan galibiyetle ayrıldı.

  1. 24.10.2019
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