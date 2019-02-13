UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Tur heyecanı
13 Şubat 2019, Çarşamba
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UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Tur heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Tur heyecanı

UEFA 'nda yarın 15 karşılaşma oynanacak.

UEFA 'nda heyecan devam ediyor. Bu turun ilk karşılaşması dün Fenerbahçe ile Rus ekibi Zenit arasında oynandı.
Geride kalan 15 müsabaka ise yarın oynanacak. Bir başka Türk takımı olan Galatasaray ise sahasında Portekiz temsilcisi Benfica ile mücadele edecek. Turun rövanş maçları ise 20-21 Şubat tarihlerinde oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda yarın oynanacak müsabakaların TSİ programı şöyle:

20.55 Galatasaray - Benfica
20.55 Rennes -
20.55 BATE - Arsenal
20.55 Lazio - Sevilla
20.55 Olympiakos -
20.55 Krasnodar -
20.55 Rapid Wien - Inter
20.55 Slavia Prag - Genk
23.00 - Villarreal
23.00 Celtic - Valencia
23.00 Malmö - Chelsea
23.00 Shakhtar Donetsk - Eintracht Frankfurt
23.00 Club Brugge - Salzburg
23.00 Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb
23.00 Zürih - Napoli

  1. 13.2.2019 11:45
  2. Güncelleme: 13.2.2019 12:30
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