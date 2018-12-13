Avrupa Ligi'nde ilk seansın sonuçları
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu maçları sona erdi.
Beşiktaş, seyircisi önünde Malmö ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybederek grubunu 3. sırada tamamladı ve elendi.
Gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, ağırladığı Standard Liege ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.
Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği H Grubu'ndaki Lazio-Eintracht Frankfurt maçı ise misafir ekip Eintracht Frankfurt'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Son maçların ardından G grubunda Villarreal ve Rapid Wien, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I grubunda Genk ve Malmö, J grubunda Sevilla ve Krasnodar, K grubunda Dinamo Kiev ve Rennes, L grubunda da Chelsea ve BATE, adlarını son 32 turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
G GRUBU:
Rapid Wien (Avusturya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 1-0
Villarreal (İspanya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0
H GRUBU:
Lazio (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2
Olympique Marsilya (Fransa)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3
I GRUBU:
Genk (Belçika)-Sarpsborg (Norveç): 4-0
Beşiktaş-Malmö (İsveç): 0-1
J GRUBU:
Akhisarspor-Standard Liege (Belçika): 0-0
Sevilla (İspanya)-Krasnodar (Rusya): 3-0
K GRUBU:
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Jablonec (Çekya): 0-1
Rennes (Fransa)-Astana (Kazakistan): 2-0
L GRUBU:
PAOK (Yunanistan)-BATE (Belarus): 1-3
MOL Vidi (Macaristan)-Chelsea (İngiltere): 2-2
- 13.12.2018 23:52
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Olcay Şahan Süper Lig’de 200’üncü maçına çıkmaya hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
BJK selim Trabzon kardeş takımımız Trabzon inşallah şampiyon olur maç berabere biterse ailece sevinicez
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Göztepe'den Mario Gomez hamlesi
Toplam 1
Yorum
Kemal Göztepe ve İzmir takımları cesur oyuncular bulurlarsa başarı gelir
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Phillip Cocu'dan ilk açıklama!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Serkan Ersun Fener’in biyolojik hocası olmadığına göre ünvanı nedir Aykut işi sonlandıysa preria Cocu para almaya devam ediyorsa çok karmaşık işler
Avrupa Ligi'nde ilk seansın sonuçları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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