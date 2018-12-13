Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu maçları sona erdi.

Beşiktaş, seyircisi önünde Malmö ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybederek grubunu 3. sırada tamamladı ve elendi.

Gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, ağırladığı Standard Liege ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.

Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği H Grubu'ndaki Lazio-Eintracht Frankfurt maçı ise misafir ekip Eintracht Frankfurt'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Son maçların ardından G grubunda Villarreal ve Rapid Wien, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I grubunda Genk ve Malmö, J grubunda Sevilla ve Krasnodar, K grubunda Dinamo Kiev ve Rennes, L grubunda da Chelsea ve BATE, adlarını son 32 turuna yazdırdı.

Alınan sonuçlar şöyle:

G GRUBU:

Rapid Wien (Avusturya)-Glasgow Rangers (İskoçya): 1-0

Villarreal (İspanya)-Spartak Moskova (Rusya): 2-0

H GRUBU:

Lazio (İtalya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

Olympique Marsilya (Fransa)-Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-3

I GRUBU:

Genk (Belçika)-Sarpsborg (Norveç): 4-0

Beşiktaş-Malmö (İsveç): 0-1

J GRUBU:

Akhisarspor-Standard Liege (Belçika): 0-0

Sevilla (İspanya)-Krasnodar (Rusya): 3-0

K GRUBU:

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Jablonec (Çekya): 0-1

Rennes (Fransa)-Astana (Kazakistan): 2-0

L GRUBU:

PAOK (Yunanistan)-BATE (Belarus): 1-3

MOL Vidi (Macaristan)-Chelsea (İngiltere): 2-2