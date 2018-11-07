UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının dördüncü haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, D Grubu'nda Belçika'nın Anderlecht takımını saat 18.50'de konuk edecek.
Beşiktaş, I Grubu'nda bir başka Belçika temsilcisi Genk'e TSİ 20.55'te konuk olurken, Akhisarspor ise J Grubu'nda İspanya'nın Sevilla ekibini aynı saatte ağırlayacak.
Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:
18.50 Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)
18.50 Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya)
20.55 Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya)
20.55 Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa)
20.55 Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
20.55 Genk (Belçika) - Beşiktaş
20.55 Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç)
20.55 Akhisarspor - Sevilla (İspanya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika)
20.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa)
20.55 Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan)
20.55 BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Zürih (İsviçre)
23.00 Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)
23.00 Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka)
23.00 Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya)
23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya)
23.00 Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)
23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg)
23.00 Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya)
- 7.11.2018 09:58
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
Gerçek Kimsenin taraftara birşey dediği falan yok.Ama kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.Hakemlerde insandır.Ogün Fb nin de hakkı yendi.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
gerçek Kimsenin gs taraftarına birşey dediği yok şu anda.Ama hangi takım olursa kim olursa olsun ettiğinin cezasını çekmeli.
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PFDK kararları sonrası Fatih Terim'den ilk açıklama!
Toplam 7
Yorum
ihh yaw he he
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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