UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı
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    07 Kasım 2018, Çarşamba
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    UEFA 'nde 4. hafta heyecanı

    UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı

    UEFA grup aşamasının dördüncü haftasında yarın 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan , D Grubu'nda 'nın Anderlecht takımını saat 18.50'de konuk edecek.

    , I Grubu'nda bir başka Belçika temsilcisi Genk'e TSİ 20.55'te konuk olurken, Akhisarspor ise J Grubu'nda 'nın Sevilla ekibini aynı saatte ağırlayacak.

    Ligde 4. hafta maçlarının programı şöyle:

    18.50 Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika)

    18.50 Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya)

    20.55 Rapid Wien () - Villarreal (İspanya)

    20.55 () - Rangers (İskoçya)

    20.55 Lazio () - Olympique Marsilya ()

    20.55 Apollon () - ()

    20.55 Genk (Belçika) - Beşiktaş

    20.55 Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç)

    20.55 Akhisarspor - Sevilla (İspanya)

    20.55 Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika)

    20.55 () - Rennes (Fransa)

    20.55 Vidi (Macaristan) - PAOK ()

    20.55 BATE (Belarus) - Chelsea ()

    23.00 Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi)

    23.00 (Almanya) - Zürih (İsviçre)

    23.00 Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya)

    23.00 Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya)

    23.00 Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka)

    23.00 Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya)

    23.00 (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya)

    23.00 Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz)

    23.00 Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan)

    23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg)

    23.00 Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya)

    1. 7.11.2018 09:58
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