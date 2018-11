İlk maçı 6-0 kazanan İspanyol temsilcisinde Machin, "Açıkçası bizim için iki maçtaki zorluk derecesi aynı. Yarınki maç daha kolay olacak diye bir şey yok. Yarın için bizim daha favori olduğumuz düşünülüyor ama önemli olan bunu göstermek. Futbolda zaman çok önemli. Anlık değişimler çok önemli. Bazen hiç ummadığınız şeyler olabiliyor ve birden maçı kaybedebiliyorsunuz. O yüzden bizim yarın çok dikkatli olmamız gerekiyor. Oyuncularımdaki hırsı ve hedefi görüyorum. Yarın bu maçı kazanmaktan başka bir sorumluluğumuz yok" dedi.



Son oynadıkları maçtan iki forvet oyuncusunun sakatlandığını ve yarınki maçta forma giyememelerini nasıl değerlendirdiğiyle ilgili soruya cevap veren Machin, "Evet yarın iki oyuncumuz oynayamayacak. Onların yerine iki farklı oyuncumuz yer alacak. Daha önce o pozisyonda oynamamış oyuncular oynayacak. Futbolculardan ben her zaman fedakarlık beklerim. Bazen istemedikleri pozisyonda da oynayabilirler. Yarın da böyle bir durum olacak" diye konuştu. Yaz döneminde transfer düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya da yanıt veren Machin, "Bu soru yönetim ve başkana sorulması gerekiyor. Tabii ki ben kadroyu genişletmek adına yeni isimler istiyorum. Takıma katkı sağlayacak oyuncuları mutlaka takımda görmek isterim. Bunu konuşmak için şu an erken" diye konuştu.



Akhisarspor'un gruptaki konumu ve eksikleri hakkındaki bir soruyu yanıtlayan Machin, "Akhisarspor'un önceki maçlarında şansızlık yaşadığını takip ettim. Açıkçası şartlarımızın çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Bizde de çok sakatlıklar var. Bizim iki golcümüz yarınki maçta olmayacak. Defansta da eksiklerim var. Akhisaspor'un da böyle bir sorunu olduğunu biliyorum. Bunlara takılmamak lazım. Her takımın farklı kapasitesi var. Akhisarspor da burada taraftarının önünde kayıplarını düzeltmek için daha fazla çaba gösterecektir, daha fazla pozisyona girebilir. Bunlar futbolda olur. Mesela erken gelen bir gol ya da bir oyuncunun oyundan atılması bütün oyunu etkileyebilir. Böyle şeylerin olabileceğini düşünüyorum. Umarım bizde, siz de iyi oynarsınız hak eden kazanır" ifadelerini kullandı.



Yarın Ahkisarspor taraftarın baskısının kendileri üzerinde bir etkisinin olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayan Machin, "Bu bizim açımızdan mazeret olamaz. Bizim için hiçbir şey mazeret olamaz. Maçın ilk dakikalarında taraftar baskısı ne kadar önemliyse, son dakikaya kadar bundan etkilenmemek de çok önemli. Oyunda bir üstünlüğümüz varsa, maç boyunca onu kaybetmemek, korumak da çok önemli olacak. Maçı soğukkanlılıkla sürdürmek çok önemli. Dış etkenlerden çok etkilenmemek gerekiyor. Bunlar futbolda olmaması gereken bahaneler. Karşı tarafında taraftarının bizi oyun olarak etkileyeceğini düşünmüyorum" diye konuştu.



ESCUDERO: "İLK MAÇTAN FARKLI OLACAK"

Sevillalı savunma oyuncusu Sergio Escudero, yarınki randevunun ilk maçtan farklı olacağını söyledi. Escudero, "İlk maçta çok kolay 2 gol gelmişti. Bunlar işimizi kolaylaştırmıştı. Şu an deplasmandayız. Çok daha farklı bir ambiyansla karşı karşıya olacağız. O yüzden bence eşitliğin olacağı bir maç olacak. O yüzden ilk maçtan çok farklı bir maç olacağı düşüncesindeyiz. Biz yarın için sadece 3 puana odaklanmış durumdayız. Bu maçı kazandıktan sonra grup aşamalarına geçip orada da elimizden geleni yapmak istiyoruz" diye konuştu.



Basın toplantısının ardından Sevilla takımı karşılaşmanın oynanacağı Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Teknik direktör Pablo Machin yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Akhisarspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı bildirildi. Sevilla'da sakatlıkları bulunan Gabriel Mercado, Simon Kjaer, Maxime Gonalons, Andre Silva ve Wissam Ben Yedder'in Akhisar'a getirilmediği öğrenildi.