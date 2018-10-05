Hakan Çalhanoğlu'dan 2 asist
UEFA Avrupa Ligi F Grubu ikinci haftasında Milan evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Olympiakos'u 3-1 mağlup etti. Türk oyuncu Hakan Çalhanoğlu ise galibiyete iki asistle katkı verdi.
KOLTUĞU KORUDU
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki ilk maçında Dudelange'yi 1-0 yenerek liderlik koltuğuna oturan Milan, Yunan ekibi Olympiakos'u da geriye düştüğü maçta 3-1 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti ve ikinci hafta sonunda zirvedeki yerini korudu.
HAKAN'DAN İKİ ASİST
Milan'a galibiyeti getiren golleri 70 ve 79'da Patrick Cutrone ve 76'da Gonzala Higuain atarken, Türk futbolcu Hakan Çalhanoğlu da takımının ikinci ve üçüncü gollerinin asistini yaptı.
Konuk ekibin tek golü ise 14'te Miguel Angel Guerrero'dan geldi.
F GRUBU'NDA PUAN DURUMU
Milan 6
Real Betis 4
Olympiakos 1
F91 Dudelange 0
Toplu sonuçlar
A Grubu
Bayer Leverkusen 4-2 AFK Larnaca
Zürich 1-0 Ludogorets Razgard
B Grubu
Rosenborg 1-3 RB Leipzig
Salzburg 3-1 Celtic
C Grubu
Bordeaux 1-2 FC Copenhagen
Zenit 1-0 Slavia Prag
D Grubu
Anderlecht 0-2 Dinamo Zagreb
Fenerbahçe 2-0 Spartak Trnava
E Grubu
Qarabağ Ağdam 0-3 Arsenal
Voskla Poltava 1-2 Sporting Lisbon
- 4.10.2018 22:35
- Güncelleme: 5.10.2018 01:47
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F.Bahçe kasasını doldurdu!
Toplam 1
Yorum
KADIKÖY COMOLLİDE KİM FENERBAHÇE KALİTESİNDE BİR TAKIMI HAKETMİYOR BUNLAR CEBİNİ DOLDURMAYA GELMİŞLER.TÜRK OLAN TAKIMI İYİ TANIYAN ERSUN YANALIDIR
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
BÜYÜK TARAFTAR YETER ARTIK YETER BİZ BÜYÜK FENERBAHÇE NİN BAŞINDA ERSUN YANALI GÖRMEK İSTİYORUZ LÜTFEN
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Phillip Cocu'nun Ersun Yanal sorusuna cevabı!
Toplam 2
Yorum
SARI KANARYA SAYIN ALİ KOÇ BAŞKAN ŞU COCU VE COMOLLİ DENEN GEREKSİZLERİ DEFEDİN GİTSİN ARTIK YETER TAKIMIN İLACI ERSUN YANALLLLLLLL
Hakan Çalhanoğlu'dan 2 asist haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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