Beşiktaş ve F.Bahçe'nin maçlarının hakemleri belli oldu
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
FENER'E ALMAN HAKEM
Fenerbahçe - Spartak Tranava maçını ise Alman hakem Tobias Welz yönetecek. Mücadele perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.
- 1.10.2018 15:14
- Güncelleme: 1.10.2018 15:16
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Kasımpaşa'da Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Toplam 8
Yorum
Famos1907 Come to Fenerbahçe diyorum başka da birşey demiyorum yeterki Cocu başımızdan gitsin.
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Tarihi rezalet!
Toplam 8
Yorum
VATANDAŞ RIDVANNNN G.S ALEYHINE AHKAMLAR KESECEĞİNE F.B İÇİN BİR KAÇ GÜZEL ŞEYLER YAZ
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Maç Sonucu | Çaykur Rizespor 3-0 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 38
Yorum
taraftar F.BAHÇELİLERİ ANLAMAK MUMKUN DEĞİL NEDEN HEP AYNI ISIMLER,BİRDE ÇOK BAŞARILI OLSALAR YANMAYIZ.NEDEN TAYFUN KORKUT DÜŞÜNÜLMEZ
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin maçlarının hakemleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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