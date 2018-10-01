Beşiktaş ve F.Bahçe'nin maçlarının hakemleri belli oldu
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    ve F.Bahçe'nin maçlarının hakemleri belli oldu

    Beşiktaş ve F.Bahçe'nin maçlarının hakemleri belli oldu

    ve 'nin 'ndeki maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

    'ın perşembe günü deplasmanda ekibi Malmö ile oynayacağı I Grubu ikinci maçını Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetecek. TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Stavrev'in yardımcılıklarını Marjan Kirovski ve Dejan Kostadinov yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nikola Karakolev olacak.

    FENER'E ALMAN HAKEM
    - Spartak Tranava maçını ise hakem Tobias Welz yönetecek. Mücadele perşembe günü saat 19.55'te başlayacak.
    1. 1.10.2018 15:14
    2. Güncelleme: 1.10.2018 15:16
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