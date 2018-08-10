UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Babel’le erken gelen gol beklentileri yükseltti. Ancak başta Tolgay Arslan ve Love’ın direkten dönen topları olmak üzere 6 net pozisyon sonuçsuz kaldı. 1-0’lık skor siyah-beyazlılara tur için avantaj getirse de rakibin umutlarını 16 Ağustos’ta Avusturya’da oynanacak rövanşa taşımasına neden oldu.
RÖVANŞ HAFTAYA
Golü erken bulan Beşiktaş, farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34'te Oğuzhan, altı pas içerisinde bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken, Tolgay'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü. İkinci yarıda oyuna giden Love'un 90+4'teki vuruşunda top direkten döndü ve mücadele 1-0 sona erdi. Rövanş maçı 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Kartal, bu turu geçerse Partizan-Nordsjaelland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 10.8.2018 01:43
- Güncelleme: 10.8.2018 01:45
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
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Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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