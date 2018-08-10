Hovarda Kartal! Beşiktaş 1-0 LASK Linz maç sonucu
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    Hovarda Kartal! Linz maç sonucu

    Hovarda Kartal! <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/1-0?id=f338f4bc-175f-473b-9161-f421473044a8" class="" rel="tag">1-0</a> <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">LASK</a> Linz maç sonucu

    UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Babel’le erken gelen gol beklentileri yükseltti. Ancak başta ve Love’ın direkten dönen topları olmak üzere 6 net pozisyon sonuçsuz kaldı. ’lık skor siyah-beyazlılara tur için avantaj getirse de rakibin umutlarını ’ta ’da oynanacak rövanşa taşımasına neden oldu.

    , ekibi Linz'i 1-0 mağlup ederek tur için avantajlı skor elde etti. Siyah-beyazlılar, daha farklı kazanabileceği karşılaşmayı Hollandalı yıldızın tek golüyle kazanırken, haftaya oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor aldı. 'a galibiyeti getiren tek gol, 6. dakikada Babel'den geldi. 'un sağ kanattan açtığı ortada kale arkasında şık bir kafa vuruşu yapan Babel, siyah-beyazlıları öne geçirdi.

    RÖVANŞ HAFTAYA
    Golü erken bulan , farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34'te Oğuzhan, altı pas içerisinde bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken, Tolgay'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü. İkinci yarıda oyuna giden Love'un 90+4'teki vuruşunda top direkten döndü ve mücadele sona erdi. Rövanş maçı 'ta 'da oynanacak. Kartal, bu turu geçerse Partizan-Nordsjaelland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    1. 10.8.2018 01:43
    2. Güncelleme: 10.8.2018 01:45
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