UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli üç oyuncusu belli oldu – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'nin en değerli üç oyuncusu belli oldu

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a> <a href="/index/avrupa-ligi?id=9bf781ba-7cfb-46f4-8ed5-96233475b406" class="" rel="tag">Avrupa Ligi</a>'nin en değerli üç oyuncusu belli oldu

    'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu ödülü için üç aday belli oldu.

    'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu ödülü için üç aday belli oldu.

    tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen oylamanın ardından geçen sezon 'nde forma giyen en değerli üç oyuncu adayı belirlendi.

    Geçen sezon kupaya uzanan 'den Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin ve Fransız forvet Antoine Griezmann, finalde kaybeden Olympique Marsilya'dan ise Fransız orta saha oyuncusu Dimitri Payet, organizasyonun en değerli üç futbolcu adayı oldu.

    UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonun en değerli oyuncusu, Monaco'da 31 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak.

    UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en değerli oyuncusu ödülünü, 'da forma giyen kazanmıştı.

    1. 9.8.2018 18:55
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