UEFA Avrupa Ligi'nin en değerli üç oyuncusu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu ödülü için üç aday belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu ödülü için üç aday belli oldu.
UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen oylamanın ardından geçen sezon Avrupa Ligi'nde forma giyen en değerli üç oyuncu adayı belirlendi.
Geçen sezon kupaya uzanan Atletico Madrid'den Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin ve Fransız forvet Antoine Griezmann, finalde kaybeden Olympique Marsilya'dan ise Fransız orta saha oyuncusu Dimitri Payet, organizasyonun en değerli üç futbolcu adayı oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonun en değerli oyuncusu, Monaco'da 31 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en değerli oyuncusu ödülünü, Manchester United'da forma giyen Paul Pogba kazanmıştı.
- 9.8.2018 18:55
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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