Ermenistan'ın Pyunik ekibi bir üst tura yükseldi – Fotomaç – 31 Temmuz 2018
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'ın ekibi bir üst tura yükseldi

    Ermenistan'ın Pyunik ekibi bir üst tura yükseldi

    UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda 'ın takımını yenen 'ın ekibi bir üst tura yükseldi.

    Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanş maçında temsilcisi , sahasında 'ın takımını ağırladı.

    İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 82. dakikasında Muhammed Konate ile öne geçen Pyunik, kalan bölümde skoru korudu ve rakibini mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Petros Avetisyan, 89. dakikada kırmızı kart gördü.

    İlk maçı 2-1 kaybeden Pyunik, deplasmanda atılan gol avantajıyla tur atlayan taraf oldu.

    Pyunik, 3. ön eleme turunda Maccabi Tel-Aviv (İsrail)-Radnicki Nis () eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



    1. 31.7.2018 21:18
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