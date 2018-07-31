Ermenistan'ın Pyunik ekibi bir üst tura yükseldi
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Kazakistan'ın Tobol takımını 1-0 yenen Ermenistan'ın Pyunik ekibi bir üst tura yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli turnuvasının 2. ön eleme turu rövanş maçında Ermenistan temsilcisi Pyunik, sahasında Kazakistan'ın Tobol takımını ağırladı.
İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmanın 82. dakikasında Muhammed Konate ile öne geçen Pyunik, kalan bölümde skoru korudu ve rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte forma giyen Petros Avetisyan, 89. dakikada kırmızı kart gördü.
İlk maçı 2-1 kaybeden Pyunik, deplasmanda atılan gol avantajıyla tur atlayan taraf oldu.
Pyunik, 3. ön eleme turunda Maccabi Tel-Aviv (İsrail)-Radnicki Nis (Sırbistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- 31.7.2018 21:18
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
oezel Sen 70-80 gol yiyen takımlara atamadın, GS'a nasıl atacaksın? Ağzını açıp konuştuğun zaman mutlaka açık veriyorsun. Çok mutluyuz gittin diyt
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Yasin Öztekin: "İnşallah Galatasaray'a gol atarım"
Toplam 2
Yorum
Yasin Bırakın, Küçük Enişteyi!..
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Ozan Tufan ikinci lige!
Toplam 3
Yorum
İsmail Ozan tufan geçen sene ilk yarı mükemmel oynadi onu Aykut ve m.topal harcadı. Ozan Eleştirilere kulak tıkayIP oyununu oynamayı tekrar canlanm
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