Jakup A Borg: "Burada işimiz çok zor" – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    Jakup A : "Burada işimiz çok zor"

    Jakup A Borg: "Burada işimiz çok zor"

    'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda yarın konuk edeceği Torshvan'ın teknik direktörü Jakup A , işlerinin zor olduğunu söyledi.

    A , mücadelenin oynanacağı 'ta düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ilk maçta 2-0 mağlup olduklarını hatırlatarak, "İlk maçtaki skora göre burada işimiz çok zor." dedi.

    'ın iyi bir takım olduğunu belirten A Borg, "Daha önce böyle büyük bir takımla oynamamıştık. Bu harika bir şey, keyfini çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Torshavn oyuncusu Odmar Faerö ise siyah-beyazlı ekipte uluslararası deneyime sahip oyuncuların olduğuna dikkati çekerek, "Güzel bir atmosferde oynayacağız. Ancak biz buna milli maçlarda alıştık." diye konuştu.

    Bu arada Faroe Adaları temsilcisi, yarınki karşılaşmanın hazırlıklarını Vodafone Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

    1. 1.8.2018 21:49
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