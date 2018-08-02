Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde frene bastı!
Geçen sezon 40 milyon euro’nun üstünde transfer yapan G.Saray, bu yıl 3.3 milyon euro’da kaldı. Beşiktaş 250 bin, Trabzonspor 700 bin, F.Bahçe ise 7 milyon euro harcadı
Türk futbolunun yarayan kanası olan ekonomik sıkıntılar, transfer sezonuna ağır darbe vurdu. UEFA kriterlerine uymadığı takdirde hem ekonomik yaptırım hem de Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalan Türk kulüpleri, transferde frene basmak zorunda kaldı. Yaz transfer döneminde uçakları indiren '4 Büyükler', bu sezon fazla para harcamadı.
Kulüpler, bonservis ödemekten çok kiralık oyunculara yöneldi. Geçen sezon 10 futbolcunun transferine 40 milyon euro'nun üzerinde para harcayan G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına rağmen pahalı transfer yapmadı. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo'nun bonservisine 2.5 milyon, Onyekuru'nun kiralanması için 800 bin euro ödedi.
'Dört Büyükler'den en çok parayı harcayan F.Bahçe ise genç oyunculara yöneldi. Geçen sezon 18.5 milyon harcayan sarı-lacivertliler bu sezon 7 milyon euro ödedi.
Son yıllarda transferin en başarılı ekibi olan Beşiktaş, bu sezon 4 oyuncu için sadece 250 bin euro harcadı. Her yıl uçuk paralar harcayan Trabzonspor ise 4 transfer için 700 bin euro ödedi.
- 2.8.2018
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
Yorum
mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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Erkan Zengin, Fatih Karagümrük'te
Toplam 1
Yorum
CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
Yorum
CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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