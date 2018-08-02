Türk futbolunun yarayan kanası olan ekonomik sıkıntılar, transfer sezonuna ağır darbe vurdu. UEFA kriterlerine uymadığı takdirde hem ekonomik yaptırım hem de Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalan Türk kulüpleri, transferde frene basmak zorunda kaldı. Yaz transfer döneminde uçakları indiren '4 Büyükler', bu sezon fazla para harcamadı.



Kulüpler, bonservis ödemekten çok kiralık oyunculara yöneldi. Geçen sezon 10 futbolcunun transferine 40 milyon euro'nun üzerinde para harcayan G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına rağmen pahalı transfer yapmadı. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo'nun bonservisine 2.5 milyon, Onyekuru'nun kiralanması için 800 bin euro ödedi.



'Dört Büyükler'den en çok parayı harcayan F.Bahçe ise genç oyunculara yöneldi. Geçen sezon 18.5 milyon harcayan sarı-lacivertliler bu sezon 7 milyon euro ödedi.



Son yıllarda transferin en başarılı ekibi olan Beşiktaş, bu sezon 4 oyuncu için sadece 250 bin euro harcadı. Her yıl uçuk paralar harcayan Trabzonspor ise 4 transfer için 700 bin euro ödedi.