Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde frene bastı! – Fotomaç – 02 Ağustos 2018
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    02 Ağustos 2018, Perşembe
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    , , ve transferde frene bastı!

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>, <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>, <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ve <a href="/index/trabzonspor?id=0d51f0e9-2d56-4698-b159-cbdb1b2bf0ea" class="" rel="tag">Trabzonspor</a> transferde frene bastı!

    Geçen sezon 40 milyon euro’nun üstünde yapan G.Saray, bu yıl 3.3 milyon euro’da kaldı. 250 bin, 700 bin, F.Bahçe ise 7 milyon euro harcadı

    Türk futbolunun yarayan kanası olan ekonomik sıkıntılar, sezonuna ağır darbe vurdu. kriterlerine uymadığı takdirde hem ekonomik yaptırım hem de Avrupa kupalarından men cezasıyla karşı karşıya kalan Türk kulüpleri, transferde frene basmak zorunda kaldı. Yaz döneminde uçakları indiren '4 Büyükler', bu sezon fazla para harcamadı.

    Kulüpler, bonservis ödemekten çok kiralık oyunculara yöneldi. Geçen sezon 10 futbolcunun transferine 40 milyon euro'nun üzerinde para harcayan G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasına rağmen pahalı transfer yapmadı. Sarı-kırmızılılar, Nagatomo'nun bonservisine 2.5 milyon, Onyekuru'nun kiralanması için 800 bin euro ödedi.

    'Dört Büyükler'den en çok parayı harcayan F.Bahçe ise genç oyunculara yöneldi. Geçen sezon 18.5 milyon harcayan sarı-lacivertliler bu sezon 7 milyon euro ödedi.

    Son yıllarda transferin en başarılı ekibi olan , bu sezon 4 oyuncu için sadece 250 bin euro harcadı. Her yıl uçuk paralar harcayan ise 4 transfer için 700 bin euro ödedi.

    1. 2.8.2018
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