Beşiktaş, B36 Torshavn maçına hazır
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlılar daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı.
Atiba Hutchinson takımdan ayrı bireysel çalışırken izinli olan Domagoj Vida çalışmaya katılmadı.
- 1.8.2018 21:02
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Fenerbahçe'den Akbaba operasyonu
Toplam 2
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mido alsın ozanı yanında bonus olarak ismaili verin
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CELAL KARAGUMRUK GOMUMU BULDU NE IS
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Harun Tekin, Tolga Zengin ve Ali Koç hakkında açıklamalarda bulundu
Toplam 1
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CELAL SEN O TOLGA DAN LIGE BASLADI KIM IYI KIM KOU HEP BERABER IZLEYELIM SENLIKKKKK VAR
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