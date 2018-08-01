Beşiktaş, B36 Torshavn maçına hazır – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , maçına hazır

    Beşiktaş, B36 Torshavn maçına hazır

    , UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    BJK 'nde teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlılar daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı.

    takımdan ayrı bireysel çalışırken izinli olan Domagoj Vida çalışmaya katılmadı.

    1. 1.8.2018 21:02
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