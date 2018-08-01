BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana siyah-beyazlı ekip, ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlılar daha sonra 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yaptı.

Atiba Hutchinson takımdan ayrı bireysel çalışırken izinli olan Domagoj Vida çalışmaya katılmadı.