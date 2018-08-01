Beşiktaş'ta yeni transferler imzaladı – Fotomaç – 01 Ağustos 2018
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    01 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ta yeni transferler imzaladı

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta yeni transferler imzaladı

    Kulübü, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı , , ve ile sözleşme imzaladı.

    Vodafone Park'ta düzenlenen imza törenine Siyah-Beyazlı kulübün başkanı da katıldı. Tek tek yeni transferlere "hoş geldin" diyen Başkan , "Mehmet çok iyi bir Beşiktaşlı. Transferinde sevgisi önem arz etti. Osmanlıspor ile karşılıklı anlaşarak çözüldü. Çok iyi bir oyuncu kazandığımızı düşünüyorum. 25 yaşında, 4 senelik sözleşme imza attı. ailesine hoş geldin diyorum" dedi. 'e de hoş geldin diyen Orman, "Çok önceden izlediğimiz bir oyuncu. İstikbal vadeden bir oyuncu. 22 yaşında, 3 yıllık sözleşme imzaladık. Çok çabuk adapte oldu" diye konuştu. transferinde 'in önerini dinlediklerini ifade eden Fikret Orman, "25 yaşında, 2'nci Şilili oyuncumuz. Transferinden dolayı çok mutluyuz. 3 yıllık sözleşme imzaladık. ile beraber Şili 'nda da oynuyor. Oyunculara ve karakterlerine güvendiğimiz için Medel'in fikrini çok önemsedi. Mutlu günler diliyorum, hoş geldin diyorum" diye konuştu.

    "DAHA GENÇ OYUNCULARIMIZI ARAMIZA KATMAYA ÇALIŞIYORUZ"
    Takımı uzun vadede gençleştirmek istediklerine vurgu yapan Orman, "Bizim ile 3 senelik anlaşmamız vardı. Satmadan almak mümkün değildi. Anlaşma bitti. Böyle bir zorunluluğumuz yok. 'nın kuralları içinde kulüpler kar etmeli. Biz de öyle düşünüyoruz. Futbol kadromuz yaşlanmaya başlamıştı. Satmadan alamama nedeniyle elimizdeki bütçeler yüzünden tecrübeli isimleri aldık. Yavaş yavaş gençleştireceğiz. Ayrılan oyuncular da yaşlı oyuncular. Daha genç oyuncularımızı aramıza katmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

    ROCO: "MEDEL KİLİT BİR İSİM"
    Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Roco da, siyah beyazlı ekibe katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Başkan, yönetim kurulu ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Heyecanlıyım ve çok mutluyum. Çimlere basmak için sabırsızlanıyorum. Umarım güzel şeyler başarırız. 45 gün önce son maçımı oynadım. Hazırlıklarıma devam ettim. Rekabete hazırım. Pozisyonumdaki oyuncular dünya çapında. Şili 'ndaki tecrübemle yarar sağlayabilirim. Medel'i çok iyi tanıyoruz. Uzun zamandır ben de onu tanıyorum. Ne pozisyonda oynarsa oynasın bütün takıma, taraftara güven veren birisi. Kilit bir isim. Çalışkan ve hava toplarında etkili bir oyuncuyum. Takım oyuncusuyum. Burada olmaktan dolayı mutluyum" diye konuştu.

    Enzo Roco
    *Enzo Roco

    YALÇIN: "EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIM"
    Siyah-Beyazlı ekibin Bayern Leverkusen takımından kadrosuna kattığı ise, "Türkçe öğreniyorum. İmza attığım için memnunum. Bu takımda güzel işler yapacağıma inanıyorum. Takımdaki bütün ağabeylerimi örnek alıyorum. Oğuzhan ağabey de genç yaşta geldi. İyi yol aldı. Bende o yoldan gitmek, onlardan olmak istiyorum. En iyisini yapmaya çalışacağım" şeklinde konuştu.

    Güven Yalçın
    *Güven Yalçın

    UMUT NAYİR: "KÖKLÜ VE BÜYÜK BİR CAMİAYA GELDİĞİMİZİN FARKINDAYIZ"
    Köklü ve büyük bir camiaya geldiklerinin farkında olduğunu ifade eden da, "Büyük isimler burada oynadı. Bizim amacımız da şampiyon kadrolara ismimizi yazdırmak istiyorum. , 3 senede inanılmaz yol aldı. Milli takımın tartışmasız santrforu. 'de mücadele ediyor. , ve diğer örnekler var. Onlardan bir şey çıkararak kendi hikayemi yazmak, üzerine koyarak ilerlemek istiyorum. İlhan hocayla ekstra idman yaptıkça benim için büyük fayda olacak. Sezon içinde de çalışmaya devam edeceğiz. Basketbol oynamamın da pozisyon alma ve sıçrama konusunda bana katkıları oldu. da Hukuk Fakültesini bitirmiş. Öyle bir efsane ile özdeşleşmek benim için önemli. 2011 girişliyim. Derslere katılamıyorum. Ankara'dan 'a yatay geçiş yaparak bir kapı aralamak ve örnek olmak istiyorum" dedi.

    Umut Nayir
    *Umut Nayir

    TOKÖZ: "ÇOK ÇALIŞIP FORMAYI KAPMAK İÇİN ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM"
    Beşiktaş'a olduğu için büyük bir mutluluk yaşadığına vurgu yapan Toköz, "Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu kulübe layık olmak için elimden geleni yapacağım. Şenol Hoca gençlere önem veriyor ve bizi özel çalıştırıyor. Daha çok çalışıp formayı kapmak için elimden geleni yapacağım. Yoğun kamp dönemi geçirdik. Hem orta saha hem de sağ bek oynadım. Esas mevkiim orta saha. Pozisyon bilgimi geliştirip sağ bek oynayabilirim" ifadelerini kullandı.

    Dorukhan Toköz
    *Dorukhan Toköz

    1. 1.8.2018 18:45
    2. Güncelleme: 1.8.2018 18:51
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