Fikret Orman'dan Tolga - Fabri kıyaslaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Enzo Roco, Umut Nayir ve Dorukhan Toköz için düzenlenen imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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