Sporting Lizbon çeyrek finalde – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    çeyrek finalde

    <a href="/index/sporting-lizbon?id=13482477-b8b2-489a-a82d-6569f207116a" class="" rel="tag">Sporting Lizbon</a> çeyrek finalde

    UEFA son 16 turu rövanşında Viktoria Plzen'e uzatma devreleri sonucu 2-1 yenilen , 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla çeyrek finale kaldı

    UEFA son 16 turu rövanşında , Viktoria Plzen'e uzatma devreleri sonucu 2-1 yenilmesine rağmen 2-0 kazandığı ilk maçın avantajıyla çeyrek finale yükseldi.

    Portekiz ekibi , son 16 turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk oldu.

    Ev sahibi takım, karşılaşmanın 6 ve 65. dakikalarında Marek Bakos'un attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı.

    Sporting Lizbon, 90+2. dakikada Bas Dost'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı ve normal süresi Viktoria Plzen'in 2-0 üstünlüğüyle sona eren mücadele uzatmalara gitti.

    Konuk takım, ilk uzatma devresinin 105+2. dakikasında Rodrigo Battaglia'nın bulduğu golle durumu 2-1 yaptı. Uzatma devrelerinin ardından 2-1 tamamlanan karşılaşmada Sporting Lizbon, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı.

    Böylece İspanya'dan Atletico Madrid, Fransa'dan Olympique Marsilya, İtalya'dan Lazio ve Almanya'dan Leipzig'in ardından 'nde çeyrek finale kalan 5. takım Sporting Lizbon oldu.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:24
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