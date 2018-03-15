Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    'nde ilk çeyrek finalist

    Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid

    son 16 turu rövanşında 'yı 5-1 yenen , çeyrek finale kaldı

    son 16 turu rövanşında konuk olduğu 'yı 5-1 yenen çeyrek finale yükseldi.

    İspanya ekibi Atletico Madrid, son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.

    Atletico Madrid, 16. dakikada 'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 20. dakikada Maciej Rybus'un kaydettiği golle karşılık veren Lokomotiv Moskova, 1-1'lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

    İkinci devrede etkili performans sergileyen konuk takım, 47. dakikada Saul Niguez, ilki penaltıdan olmak üzere 65 ve 70. dakikalarda ile 85. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

    Böylece Atletico Madrid, daha önce 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında olmak üzere iki kez şampiyonluk yaşadığı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:15
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