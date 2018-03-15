Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek finalist Atletico Madrid
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Lokomotiv Moskova'yı 5-1 yenen Atletico Madrid, çeyrek finale kaldı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında konuk olduğu Lokomotiv Moskova'yı 5-1 yenen Atletico Madrid çeyrek finale yükseldi.
İspanya ekibi Atletico Madrid, son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.
Atletico Madrid, 16. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 20. dakikada Maciej Rybus'un kaydettiği golle karşılık veren Lokomotiv Moskova, 1-1'lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci devrede etkili performans sergileyen konuk takım, 47. dakikada Saul Niguez, ilki penaltıdan olmak üzere 65 ve 70. dakikalarda Fernando Torres ile 85. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.
Böylece Atletico Madrid, daha önce 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında olmak üzere iki kez şampiyonluk yaşadığı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:15
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
Fenerli Maç öncesi nedense tüm hakemler Fenerli oluyor. Fenerli olmayan hakemleri söyler misin?
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Kadıköy'deki dev derbi nasıl biter?
Toplam 12
Yorum
teo 3 Puanlar sizin olsun kupalar bizim. Bu gelenek mantıklı :) Siz bu kafayla devam edin
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Bilim kurgu filmi gibi: Ya 2-2 biterse!
Toplam 4
Yorum
izleyici ne garip'tirki PFDK'dan mhk ye TFF den böle bir maca Fenerbahceli olaran bılınen adam maca hakem olarak atanıyor Bülent Yıldırım...!
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