Hakan gündemi! – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Hakan gündemi!

    Hakan gündemi!

    Uefa Avrupa Ligi'nde - karşılaşması öncesi İngiliz basını 'nu manşetine taşıdı.

    Perşembe günü Uefa Avrupa Ligi'nde ile arasında oynanacak maç her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Ligdeki sıralamalarıyla Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bırakan iki takım Uefa Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilmenin peşinde.

    İngiliz spor haberi sitesi Planetfootball ise maç öncesinde çekinilen adam olarak 'nu ön plana çıkardı. Sezona Vincenzo Montella yönetiminde başlayan Milan'da sezon başında pek çok futbolcu gibi Hakan'ın da parlak bir performans gösteremediğini ancak Gattuso'nun gelişiyle Hakan'ın takımın 10 numarası olarak yıldızlaştığını belirtti.

    Milli oyuncuyu frikik ustası olarak tanımlayan site Gattuso'nun Hakan hakkında kullandığı olumlu sözlere de haberde yer verdi.

    Gattuso Hakan hakkında geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ondan çok etkilendiğini ve Hakan'ın çok komple bir futbolcu olduğunu söylemişti.

    Fotomac.com.tr Dış Haberler Özel

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:50
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