Hakan gündemi!

Perşembe günü Uefa Avrupa Ligi'nde Milan ile Arsenal arasında oynanacak maç her iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Ligdeki sıralamalarıyla Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bırakan iki takım Uefa Avrupa Ligi'ni kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılabilmenin peşinde.

İngiliz spor haberi sitesi Planetfootball ise maç öncesinde çekinilen adam olarak Hakan Çalhanoğlu'nu ön plana çıkardı. Sezona Vincenzo Montella yönetiminde başlayan Milan'da sezon başında pek çok futbolcu gibi Hakan'ın da parlak bir performans gösteremediğini ancak Gattuso'nun gelişiyle Hakan'ın takımın 10 numarası olarak yıldızlaştığını belirtti.

Milli oyuncuyu frikik ustası olarak tanımlayan site Gattuso'nun Hakan hakkında kullandığı olumlu sözlere de haberde yer verdi.

Gattuso Hakan hakkında geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ondan çok etkilendiğini ve Hakan'ın çok komple bir futbolcu olduğunu söylemişti.

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