Derbi haftası

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde bu hafta önemli maçlar yapılacak. Futbol dünyasının en büyük karşılaşmalarından biri kabul edilen ve El Clasico olarak adlandırılan mücadelede R.Madrid, yarın Bernabeu Stadı'nda Barcelona'yı ağırlayacak. La Liga'da henüz mağlubiyet almayan 22 puanlı iki takımdan Barcelona averajla liderlik koltuğunda otururken, R.Madrid ise ikinci sırada yer alıyor. Barcelona en son 2 Mart 2019'da oynanan El Clasico'da Santiago Bernabeu Stadı'nda ezeli rakibine karşı kazandı.

İngiltere Premier Lig'inde bu hafta ön planan çıkan karşılaşmada Liverpool, 2. M.City'yi yarın saat 18.30'da konuk edecek. Son şampiyon City, 23 puanla, 24 puanlı Arsenal'in ardından ikinci sırada yer alırken, sezona kötü başlayan Liverpool ise 10 puan topladı. Fransa'da lider PSG ise 3. sıradaki Marsilya'yı yarın saat 21.45'te ağırlayacak. Torino derbisinde bugün saat 19.00'da Torino Juventus ve Bundesliga'da yarın saat 18.30'da lider Union Berlin ile Borussia Dortmund maçları da nefesleri kesecek.