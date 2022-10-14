2022 Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler

İtalyan medya kuruluşu TuttoSport, Avrupa'da yılın en iyi genç yeteneğine verilen Golden Boy 2022 için final listesini hazırladı.
20 | NICOLA ZALEWSKI – ROMA
19 | DESTINY UDOGIE – UDINESE
İtalyan medya kuruluşu TuttoSport, Avrupa'da yılın en iyi genç yeteneğine verilen Golden Boy 2022 için final listesini hazırladı.
20 | NICOLA ZALEWSKI – ROMA
19 | DESTINY UDOGIE – UDINESE
15 | PEDRI – BARCELONA
14 | NUNO MENDES – PSG
13 | NICO – VALENCIA
12 | JAMAL MUSIALA – BAYERN
11 | FABIO MIRETTI – JUVENTUS
10 | JOSKO GVARDIOL – LEIPZIG
9 | RYAN GRAVENBERCH – BAYERN
8 | WILFRIED GNONTO - LEEDS UNITED
7 | GAVI – BARCELONA
6 | ANSU FATI – BARCELONA
5 | FABIO CARVALHO – LIVERPOOL
4 | EDUARDO CAMAVINGA - REAL MADRID
3 | JUDE BELLINGHAM - BORUSSIA DORTMUND
2 | ANTONIO SILVA – BENFICA
1 | KARIM ADEYEMI - BORUSSIA DORTMUND