Haberler Avrupa’dan Futbol 2022 Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler

2022 Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler

2022 Golden Boy'da aday futbolcular belli oldu. Avrupa'da yılın en iyi genç yeteneğine verilecek olan ödülde final listesi hazırlandı. Listede Avrupa'nın büyük kulüplerinde forma giyen 20 genç futbolcu yer aldı. İşte detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2022 Cuma 18:39
2022 Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler

İtalyan medya kuruluşu TuttoSport, Avrupa'da yılın en iyi genç yeteneğine verilen Golden Boy 2022 için final listesini hazırladı.

2022 Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler

20 | NICOLA ZALEWSKIROMA

2022 Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler

19 | DESTINY UDOGIE – UDINESE

2022 Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler

12 | JAMAL MUSIALA – BAYERN

2022 Golden Boy adayları açıklandı! İşte listedeki o isimler

11 | FABIO MIRETTI – JUVENTUS

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10 | JOSKO GVARDIOL – LEIPZIG

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6 | ANSU FATI – BARCELONA

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5 | FABIO CARVALHO – LIVERPOOL

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4 | EDUARDO CAMAVINGA - REAL MADRID

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