Roma coştu

Son olarak Juventus'tan ayrılan ve devlerin peşinde olduğu Paulo Dybala'yı kadrosuna katan İtalyan temsilcisi, Arjantinli yıldıza yaptığı karşılamayla gündem olmuştu. Roma, Torino'yla yollarını ayıran İtalyan golcü Andrea Belotti'yle de el sıkıştı. 28 yaşındaki forvete imza attırmaya hazırlanan Roma, PSG'den Georginio Wijnaldum'u da bitirme noktasına getirdi. Hollandalı orta saha da kısa sürede imzayı atacak. Jose Mourinho'yla yepyeni bir kadro kuran Roma; Zeki Çelik, Nemanja Matic, Mile Svilar gibi transferlerin ardından zirveye oynamak istiyor.