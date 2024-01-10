Brahim Diaz'dan inanılmaz depar! Öyle bir koştu ki...

İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynanan ve normal süresi 3-3 biten maçı uzatmalarda bulduğu gollerle 5-3 kazanan Real Madrid finale yükseldi.

Eflatun beyazlı ekibin gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic (kendi kalesine) ve 120+3. dakikada Brahim Diaz kaydetti. Atletico Madrid'in gollerini 7. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antione Griezmann ve 78. dakikada Rudiger kendi kalesine attı.

İNANILMAZ DEPAR!

Real Madrid mücadelede 4-3 öndeyken, 120+3. dakikada Atletico Madrid'in köşe vuruşu kazandığı pozisyonda kırmızı beyazlı ekibin file bekçisi Jan Oblak da rakip ceza sahasına gitti.

Real Madrid savunması kullanılan köşe vuruşunda topu uzaklaştırırken, Jan Oblak orta sahaya yönelen topa doğru koşmaya başladı ancak Real Madrid'li Brahim Diaz inanılmaz bir depar atarak önce Oblak'ı geçti sonra da topu 40 metreden boş kaleye yolladı.

Brahim Diaz'ın bu muhteşem koşusu sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte o anlar...