Haberler Avrupa’dan Futbol Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Joachim Löw Stuttgart'ın teklifini geri çevirmiş!

Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Joachim Löw Stuttgart'ın teklifini geri çevirmiş!

Almanya Milli Takımı'ndan ayrılmasının ardından henüz başka bir takımı çalıştırmayan Joachim Löw'ün adı kısa bir süre önce Fenerbahçe ile yoğun bir şekilde geçmişti. Löw ile ilgili yeni bir gerçekte gün yüzüne çıktı. Teknik adamın Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın teklifini geri çevirdiği öğrenildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2022 Çarşamba 12:41
Adı Fenerbahçe ile sık sık anılan Joachim Löw Stuttgart'ın teklifini geri çevirmiş!

Uzun yıllar Almanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan ve geride bıraktığımız dönemlerde ismi Fenerbahçe ile de yoğun bir şekilde anılan Löw'e dikkat çeken bir teklifin geldiği aktarıldı.

Sporx'in haberine göre tecrübeli hocaya Stuttgart'tan teklif geldi fakat 62 yaşındaki çalıştırıcı bu teklife olumsuz cevap verdi.

DANIŞMANLIK GÖREVİNİ REDDETTİ
Alman basınından gelen bilgiler doğrultusunda Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ın tecrübeli hocaya danışmanlık görevinde bulunduğu fakat Löw'ün teknik adamlık yapmak istediği için bu teklife sıcak bakmadığı öğrenildi.
Konuyla ilgili Löw kısa bir süre önce, ''Önümüzdeki dönemde tekliflerle ilgili araştırmalarım olacak. Geleceğim için henüz bir karar vermedim. Yeniden bir kulüpte çalışmak istiyorum" ifadelerine yer vermişti.

PSG VE BARCELONA İDDİALARI VARDI
Temmuz ayında adı Fransa'nın önde gelen takımlarından Paris Saint Germain ile anılan Löw'ün bir dönem Katalan ekibi Barcelona'yı çalıştırabileceği de konuşulmuştu. Bu anlamda Löw'ün geleceği ile ilgili kararı merak konusu haline geldi.

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