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James Rodriguez Olympiakos'ta! Transfer resmen açıklandı

Son dakika spor haberi: Al Rayyan'daki sözleşmesini fesheden James Rodriguez'in yeni takımı resmen açıklandı. Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, Kolombiyalı yıldızı kadrosuna kattığını duyurdu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2022 Cuma 16:14
James Rodriguez Olympiakos'ta! Transfer resmen açıklandı

Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olympiakos, Kolombiyalı yıldız oyuncu James Rodriguez'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun kadroya katıldığı belirtilirken, sözleşmenin detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yunanistan basınında yer alan haberlere göre, son olarak görev aldığı Katar ekibi El-Rayyan ile sözleşmesini fesheden Rodriguez için bonservis bedeli ödenmeyecek. Futbolcu sezon sonuna kadar Olympiakos'ta görev alacak.

Kariyerinde Porto, Monako, Real Madrid ve Bayern Münih gibi önemli kulüplerde forma giyen Rodriguez, Kolombiya Milli Takımı'nda ise 86 maçta 24 gole imza attı.

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