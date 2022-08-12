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Juventus Cristiano Ronaldo takasını reddetti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo'yu Juventus'a takasta önerdi. İtalya Serie A ekiplerinden Juventus bu teklifi reddetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 14:40
Juventus Cristiano Ronaldo takasını reddetti

Sezon başında döndüğü İngiliz ekibindeki geleceği merak konusu olan 37 yaşındaki Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

NTV Spor'un haberine göre; Cristiano Ronaldo, Manchester United tarafından Rabiot transferinde anlaşmaya dahil edilmek istendi. Ancak İtalyan devi Juventus bu öneriyi reddetti.

MENDES JUVENTUS'U ARAMAYA DEVAM EDİYOR

Yine haberde yer alan bilgiye göre; 37 yaşındaki golcü futbolcunun menajeri Jorge Mendes, teklif reddedilmiş olmasına rağmen, Juventus temsilcilerini aramaya devam ediyor. Ronaldo'nun Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir kulübe gitmek istediği biliniyor.

FLORENTINO PEREZ'İN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU

Diğer taraftan Real Madrid başkanı Florentino Perez'in, Ronaldo'yu yeniden transfer etmesini isteyen bir taraftara verdiği cevap gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan videoda taraftarın Perez'e; "Başkanım, Cristiano'yu alın." dediği duyulurken; Başkan Perez'in cevabı ise; "Cristiano mu? Yine mi? 38 yaşında." oldu.

Portekizli oyuncu, 2018-2021 yılları arasında Juventus formasını giymişti. Siyah-Beyazlılar'da 134 maça çıkan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmalarda takımı adına 101 gol ve 22 asist kaydetmişti.

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