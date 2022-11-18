Haberler Avrupa’dan Futbol Bruno Fernandes'den Ronaldo sözleri! "Özür dileyen bile olmadı"

Bruno Fernandes'den Ronaldo sözleri! "Özür dileyen bile olmadı"

Antremanda Ronaldo'ya soğuk davranmasından ötürü eleştirilen isim Bruno Fernandes, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 19:45
Bruno Fernandes'den Ronaldo sözleri! "Özür dileyen bile olmadı"

Cristiano Ronaldo'ya soğuk davrandığı için eleştirilen Bruno Fernandes, eleştirilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fernandes yaptığı açıklamada, "Videonun sesli haliniz izlemediyseniz izlemenizi öneririm. Çünkü orada Cristiano benimle şakalaşıyor. Yani her şey normal. Seslerin bile olmadığı bir video nedeniyle dakikalarca eleştirildiğim spor programı gördüm." dedi.

Ronaldo ile bir sorununun olmadığını söyleyen Fernandes, "Federasyonumuz videonun sesli halini yayınlayınca ise o eleştirenler sanki hiçbir şey söylememiş gibi davrandılar. Özür dileyen bile olmadı. Cristiano ile aramızda elbette sorun yok. Benim şu anda tüm konsantrasyonum milli takımda." açıklamasını yaptı..

DİĞER
Survivor 2021 yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı
Kripto parada yeni vurgun iddiası! Boluspor Token adıyla 50 milyon buhar oldu
Stefan Kuntz ağzından Türkçe küfür kaçırdı! İşte o anlar
TVF Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Liverpool penaltılarla üst turda!
Boynuzunu öyle bir geçirdi ki...
Uzman öğretmenlik, başöğretmenlik sınavı çıkmış sorular
Beril Pozam Yalı Çapkını'ndan ayrıldı mı?
MEB uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, saat kaçta?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stefan Kuntz ağzından Türkçe küfür kaçırdı! İşte o anlar Stefan Kuntz ağzından Türkçe küfür kaçırdı! İşte o anlar 20:45
Mohamed ve Trezeguet Belçika'yı devirdi! Mohamed ve Trezeguet Belçika'yı devirdi! 20:12
Fernandes'den Ronaldo sözleri! "Özür dileyen bile olmadı" Fernandes'den Ronaldo sözleri! "Özür dileyen bile olmadı" 19:45
Yavuz Kocaömer vefat etti Yavuz Kocaömer vefat etti 19:31
Silhavy: Birkaç gömlek büyük bir takımla oynayacağız Silhavy: Birkaç gömlek büyük bir takımla oynayacağız 19:25
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos | CANLI Fenerbahçe Beko - Panathinaikos | CANLI 18:35
Daha Eski
Arda Güler oynayacak mı? Kuntz açıkladı! Arda Güler oynayacak mı? Kuntz açıkladı! 18:17
TVF Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını duyurdu! TVF Giovanni Guidetti ile yolların ayrıldığını duyurdu! 17:46
Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor Okçuluk Salon Federasyon Kupası Samsun'da devam ediyor 17:05
Muriqi'den Elon Musk'a flaş cevap! Muriqi'den Elon Musk'a flaş cevap! 16:57
Luis Enrique'den Messi yorumu! Luis Enrique'den Messi yorumu! 16:43
Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." Barinov resmen açıkladı! "Türkiye'ye transfer..." 16:36