Haberler Avrupa’dan Futbol Dusan Tadic evinin önünde saldırıya uğradı! Son durumu...

Dusan Tadic evinin önünde saldırıya uğradı! Son durumu...

Hollanda Ligi ekibi Ajax'ta forma giyen Dusan Tadic, saldırı şoku yaşadı. 33 yaşındaki futbolcu, Güney Amsterdaki evinin önünde kasklı ve siyah giyimli iki kişinin saldırısına uğradı. Saldırganların kaçtığı belirtilirken, Sırp oyuncunun herhangi bir yara almadığı kaydedildi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:25
Dusan Tadic evinin önünde saldırıya uğradı! Son durumu...

Tadic, Güney Amsterdam'daki evine geldiği sırada aracını park ederken sokağında iki kişinin kendisini izlediğini fark etti.

Durumdan şüphelenerek evine doğru koşan Tadic, kapıdan giremeden kasklı ve siyah giyimli iki kişinin saldırısına uğradı.

Tadic, hırsız olduklarından şüphelenilen kişilerle kapısının önünde bir süre boğuştuktan sonra kaçmayı başararak çevredeki bir otele sığındı.

Saldırganların kaçtığı belirtilirken, 33 yaşındaki Sırp futbolcunun herhangi bir yara almadığı kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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