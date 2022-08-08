Haberler Avrupa’dan Futbol Lecce'ye transfer olan Mert Çetin transferi hakkında konuştu! "Serie A'ya döndüğüm için mutluyum"

Lecce'ye transfer olan Mert Çetin transferi hakkında konuştu! "Serie A'ya döndüğüm için mutluyum"

Milli futbolcu Mert Çetin, "Lecce, 114 yıllık geçmişi olan bir kulüp İtalya'nın köklü kulüplerinden bir tanesi. Futbol hayatıma burada, Avrupa'nın üst seviye liglerinden birinde devam edeceğim. İtalya Serie A'ya döndüğüm için çok mutluyum" dedi.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 16:29
Lecce'ye transfer olan Mert Çetin transferi hakkında konuştu! "Serie A'ya döndüğüm için mutluyum"
İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona, milli futbolcu Mert Çetin'i 1 yıllığına Lecce'ye kiraladı. Milli futbolcu yeni takımına transferinin ardından düşüncelerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) aktardı.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Yukatel Kayserispor'da kiralık olarak geçiren milli futbolcu Mert Çetin, sezon sonunda takımı Hellas Verona'ya geri dönmüştü. 25 yaşındaki milli stoper, yeni sezonda ise İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'de forma giyecek.

Yeniden Serie A'ya döndüğü için mutlu olduğunu söyleyen Mert Çetin, "Geçen sezonun ikinci yarısını Kayserispor'da geçirmiştim. Orada da iyi bir dönem yaşadım ve tekrardan İtalya'ya, Serie A'ya döndüm. Yeni sezonda da Lecce forması giyeceğim. Lecce, 114 yıllık geçmişi olan bir kulüp. İtalya'nın köklü kulüplerinden bir tanesi. Futbol hayatıma burada, Avrupa'nın üst seviye liglerinden birinde devam edeceğim. İtalya Serie A'ya döndüğüm için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG'DEN DE TEKLİFLER VARDI"

Lecce'ye transfer olmadan önce Süper Lig'den de transfer teklifleri geldiğini belirten Mert Çetin, "Lecce'ye transferim öncesinde Süper Lig'den teklifler aldım. Ancak Lecce görüşmelerde çok kararlı ve istekliydi. Ben de kararımı bu yönde verdim" diye konuştu.

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