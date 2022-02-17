Alkışlar Enes'e

Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal önemli bir istatistik yakaladı. 24 yaşındaki futbolcu 1 Ocak 2022'den bu yana La Liga'da 6 gol kaydederek rakiplerini geride bıraktı. Bu sezon takımının önemli gol kaynaklarından biri olan milli oyuncu, Getafe'ye toplamda 17 puan kazandırdı. La Liga'da son olarak Atletico Madrid ağlarına 2 gol kaydeden Enes Ünal, Robert Lewandowski ile yarışıyor. 1 Ocak 2022'den bu yana Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla gol atan oyuncu 7 gol ile Robert Lewandowski olurken Bayern Münih'in yıldızını kaydettiği 6 gol ile Enes Ünal takip ediyor. Milli golcünün yanındaki rakipleri ise kaydettikleri 6'şar gol ile Angel Correa ve Ciro Immobile. 24 yaşındaki Enes bu sezon 13 lig maçında 11 gol attı.