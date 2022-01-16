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Real Madrid Atletic Bilbao maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya Süper Kupa'da final heyecanı... Yarı finalde Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile, Atletico Madrid'i kupanın dışına iten Atletic Bilbao karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi arama motorlarında karşılaşmanın yayın saati ve yayınlanacağı kanal ile ilgili araştırmalar yapılıyor. PekiReal Madrid Atletic Bilbao maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 10:02 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2022 Pazar 10:03
Real Madrid Atletic Bilbao maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya Süper Kupası sahibini buluyor.

Yarı finalde Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile, Atletico Madrid'i kupanın dışına iten Atletic Bilbao karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - ATLETIC BILBAO MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius

Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Yeray, Martinez, Balenziaga; Berenguer, Vesga, D Garcia, Muniain; Sancet, I Williams

REAL MADRID ATLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid ile Atletic Bilbao arasındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3'den canlı yayınlanacak.

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