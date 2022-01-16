Real Madrid Atletic Bilbao maçı saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

İspanya Süper Kupası sahibini buluyor.
Yarı finalde Barcelona'yı eleyen Real Madrid ile, Atletico Madrid'i kupanın dışına iten Atletic Bilbao karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - ATLETIC BILBAO MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius
Athletic Bilbao: Simon; De Marcos, Yeray, Martinez, Balenziaga; Berenguer, Vesga, D Garcia, Muniain; Sancet, I Williams
REAL MADRID ATLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Real Madrid ile Atletic Bilbao arasındaki karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Tivibu Spor 3'den canlı yayınlanacak.