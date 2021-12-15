Barcelona-Boca Juniors: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Maradona Kupası'nın sahibi Boca Juniors!

Arjantinli futbolcuyu onurlandırmak adına "Maradona Kupası" adıyla yapılan özel maçta Barcelona ile Boca Juniors normal sürede 1-1 berabere kaldı.

PENALTILARLA BOCA KAZANDI

Barcelona Ferran'ın 50. dakikada attığı gol ile 1-0 öne geçerken Boca Juniors 77. Zebellos ile eşitliği yakaladı. Maç 1-1 sona ererken penaltılara geçildi. Penaltılar sonucunda karşılaşmayı Boca Juniors 4-2 kazanarak Maradona kupasının sahibi oldu.

ARALIK AYINDA GALİBİYETİ YOK

Bir hafta önce Bayern Münih'e yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden, ardından ligde Osasuna'yla berabere kalan Barcelona'nın galibiyet hasreti Boca karşısında da son bulmadı. Barcelona bu sonuçla Aralık ayında çıktığı dördüncü maçta da galibiyet sevinci yaşayamadı.

DİEGO İÇİN OMUZ OMUZA

Karşılaşma, geçtiğimiz yıl Kasım ayında hayata gözlerini yuman futbol efsanesi Diego Armando Maradona anısına oynandı. Maradona'nın formasını giydiği iki kulüp Barcelona ve Boca, Suudi Arabistan'da karşı karşıya geldi.

Mrsool Park'taki seyirciler arasında, Maradona'nın eski eşi Claudia ile kızları Dalma ve Giannina da yer aldı. Arjantinli müzik efsanesi Rodrigo'nun oğlu Ulises Bueno devre arasında sahne alarak, babasının Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda attığı gole ithafen yazdığı La mano de Dios (Tanrının Eli) şarkısını seslendirdi.