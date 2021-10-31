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Fenerbahçe'nin rakibi Royal Antwerp Michael Frey'in golüyle kazandı!

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Royal Antwerp, Belçika Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda Cercle Brugge'ü 1-0 mağlup etti. Antwerp'e galibiyeti getiren golü eski Fenerbahçeli Michael Frey kaydetti.

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 20:26
Fenerbahçe'nin rakibi Royal Antwerp Michael Frey'in golüyle kazandı!

Belçika 1. Futbol Ligi'nin 13. haftasında Royal Antwerp, deplasmanda Cercle Brugge'ü 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Perşembe günü karşılaşacağı Royal Antwerp, ligde kümede kalma mücadelesi veren Cercle Brugge'e konuk oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadeleyi Royal Antwerp, eski Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey'in 57. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Royal Antwerp, ligde 24 puanla üçüncü sıradaki yerini korurken, Cercle Brugge ise 9 puanla 17. sırada kaldı.



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