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FCSB Başkanı Gigi Becali'den tepki çeken çıkış! "Aşı olacağıma kafama sıksınlar"

Romanya Ligi ekibi FCSB'nin sahibi ve aynı zamanda başkanı olan Gigi Becali'den tepki çeken bir aşı yorumu geldi. Yaptığı olay açıklamalara bir yenisini ekleyen Becali aşı olmayacağını belirterek, "Bu benim seçimim. Kafamda bir silah, namlusunda kurşun, omzumda şırınga var ve bana aşı olmazsam tetiği çekeceğini söylüyorlarsa, onlara söylüyorum: Tetiğe basın!" ifadelerini kullandı. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2021 Cuma 10:38
FCSB Başkanı Gigi Becali'den tepki çeken çıkış! "Aşı olacağıma kafama sıksınlar"

FCSB kulübünün sahibi ve aynı zamanda başkanı Gigi Becali, corona virüsü aşısı hakkında yaptığı açıklamalarla Romanya'da tartışmalara yol açtı. Aşı olmayı reddeden Becali, aşı olmaktansa kafasına silahla sıkılmayı tercih edeceğini ifade etti.

İşte Becali'nin tepki çeken sözleri...
"Bana gelince, aşı olmuyorum. Bu benim seçimim. Kafamda bir silah, namlusunda kurşun, omzumda şırınga var ve bana aşı olmazsam tetiği çektiğini söylüyorlarsa, onlara söylüyorum: Tetiğe basın, evet, ama aşı yapmıyorum. aşı olmayın!

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