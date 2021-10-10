İspanya-Fransa maçı CANLI | Uluslar Ligi Finali

UEFA Uluslar Ligi'nde ikinci kez final heyecanı yaşanıyor. Yarı finalde Belçika'yı tarihi bir geri dönüşle mağlup eden Fransa, finalde İtalya'yı eleyen İspanya ile karşılaşıyor. Mücadele İtalya'da San Siro Stadı'nda (Giuseppe Meazza) oynanıyor.

İSPANYA-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 21.45'te çalan İspanya ile Fransa arasındaki final maçı S Sport ve TRT Spor'dan canlı yayınlanıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden de takip edebilirsiniz.

İSPANYA-FRANSA MAÇI İLK 11'LERİ

İspanya: Unai Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Alonso, Rodri, Busquets, Gavi, Ferran Torres, P. Sarabia, Oyarzabal

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Kimpembe, Pavard, Pogba, Tchouameni, Hernandez, Griezmann, Mbappe, Benzema