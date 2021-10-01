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Ülke puanında Türkiye Yunanistan'ın gerisine düştü! (UEFA ülke puanı nedir, nasıl hesaplanıyor?

Son dakika spor haberi: Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı. Avrupa kupalarında boy gösteren temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın haftayı galibiyetsiz kapatması ülke puanı tablosuna olumsuz yansıdı. Türkiye, güncellenen ülke puanı sıralamasında bir basamak geriledi. Peki, UEFA ülke puanı nedir, nasıl hesaplanıyor? İşte tüm detaylar...

Avrupa’dan Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 12:29 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2021 Cuma 12:30
Ülke puanında Türkiye Yunanistan'ın gerisine düştü! (UEFA ülke puanı nedir, nasıl hesaplanıyor?

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta geride kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarından galibiyet gelmemesi üzerine Türkiye, güncellenen ülke puanı sıralamasında bir basamak geriledi.

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş Ajax'a 2-0, Kupa 2'de Fenerbahçe evinde Olimpiakos'a 3-0 mağlup oldu. Galatasaray ise deplasmanda Marsilya ile golsüz berabere kaldı.

Alınan sonuçlar doğrultusunda Türkiye, UEFA sıralamasında Yunanistan'a geçilerek 19. sırada yer aldı.

2023/2024 SEZONU TEHLİKEDE

Geçen sezonu 13. sırada tamamlayan Türkiye, 2022/23 sezonunda şampiyon olan takım Şampiyonlar Ligi için 3. ön eleme, lig ikincisi 2. ön eleme Türkiye Kupası galibi ise Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna katılacak. Ligi 4 ve 5. sırada noktalayan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yer alacak.

Sezon sonu sıralamada 18 ve daha aşağıda yer alan ülkeler Avrupa kupalarına 4 takım gönderebilecek.

Buna göre, Türkiye sezonu ülke puanı sıralamasında 18 veya daha aşağıda noktalarsa; 2023/24 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne 1. Ön Eleme Turu'ndan itibaren katılırken, UEFA Avrupa Ligi'ne takım katılımı sağlanamayacak. Türkiye Kupası galibi ve ligde 2 ve 3. sırayı alan ekipler UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olacak.

UEFA ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Takımlar Avrupa kupalarındaki grup aşamasında her galibiyet için 2, her beraberlik için 1 puan kazanıyor. Eleme turlarında ise galibiyet 1, beraberlik 0.5 puan demek.

Ülke temsilcileri tarafından toplanan puanlar, Avrupa kupalarında mücadele eden takım sayısına bölünüyor ve elde edilen sayı katsayıya ekleniyor.

📋 BAŞARI BONUS PUANLARI:

4 PUAN Grup aşamasına katılmak (Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi)
4 PUAN Son 16 turuna yükselmek (Şampiyonlar Ligi)
4 PUAN Grup birinciliği (UEFA Avrupa Ligi)
2 PUAN Grup ikinciliği (UEFA Avrupa Ligi)
2 PUAN Grup birinciliği (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
1 PUAN Grup ikinciliği (UEFA Avrupa Konferans Ligi)
1 PUAN Son 16'dan itibaren atlanan her tur (Tüm turnuvalar)

UEFA ÜLKE SIRALAMASI

15- Hırvatistan 24.900
16- Çek Cumhuriyeti 24.400
17- Kıbrıs Rum Kesimi 24.375
18- Yunanistan 24.200
19- Türkiye 23.900
20- Norveç 23.250

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