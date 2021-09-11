Pele’yi geçti

PSG'ye transfer olan Lionel Messi, milli takım formasıyla şov yapmaya devam ediyor. Copa Amerika şampiyonluğunun ardından Dünya Kupası Elemeleri'nde de fırtına gibi esen yıldız oyuncu, Bolivya ağlarına üç gol birden bıraktı. Arjantin Milli Takımı'nda bu hat-trickle 79 gole ulaşan Lionel Messi, Brezilyalı futbol efsanesi Pele'yi de geride bırakmayı başardı.



İKİ İSİM KALDI



Pele'nin iki gol önüne geçen Arjantinli yıldız, "Bu başarıya ulaşmayı gerçekten çok istiyordum. Bunun için çok bekledim ve bu günün hayalini kurdum. Bunca bekleyişin ardından geldiği için çok eşsiz bir an oldu. Çok mutluyum" diye konuştu. 79 golle Güney Amerika'nın en golcü 3. ismi olan Messi'nin önünde ise önünde yalnızca Brezilyalı efsaneler Marta (109) ve Cristiane (96) yer alıyor.