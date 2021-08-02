Bizim çocuklar süper!

Kadrosunda Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik gibi A Milli Takım'ın yıldızlarını barındıran ve geçen sezon Fransa Ligue 1'de şampiyon olarak tarih yazan Lille, Süper Kupa mücadelesinde PSG ile karşılaştı. Lig şampiyonu Lille, kupa şampiyonu PSG'yi 1-0 mağlup ederek sezona kupayla başladı. Burak'ın 90 dakika sahada kaldığı maçta, Yusuf 79'da Xeka'nın yerine oyuna girdi. Sakat olan Zeki ise mücadelede forma giymedi.
TARİHİNDE İLK KEZ KAZANDI
Lille, geçen sezon ligde son haftaya kadar mücadele edip şampiyonluğu elinden aldığı yıldızlar topluluğu rakibi PSG'yi 45'inci dakikada Xeka'nın attığı golle mağlup etti. İsrail'deki Bloomfield Stadı'nda oynanan mücadeleden 1-0 galip ayrılan Lille, tarihinde ilk kez Fransa Süper Kupası'nı müzesine götürdü. Geçen yıl Lille'in 10 yıllık şampiyonluk özlemini dindiren 'Bizim Çocuklar', Fransız ekibiyle ikinci kupalarını kazanmanın gururunu yaşadı.