Zouma kapışması

Chelsea’nin Fransız stoperi Kurt Zouma için iki İngiliz ekibi rekabete girdi. Tottenham ve Everton’un 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için temaslara başladığı iddia edildi. Kulübüyle 2023’e kadar sözleşmesi bulunan Zouma’nın 40 milyon euro’luk bir bedelle Chelsea’dan ayrılması bekleniyor.
Chelsea'nin Fransız stoperi Kurt Zouma için iki İngiliz ekibi rekabete girdi. Tottenham ve Everton'un 26 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek için temaslara başladığı iddia edildi. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Zouma'nın 40 milyon euro'luk bir bedelle Chelsea'dan ayrılması bekleniyor.